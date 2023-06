Kommentar von Claus Hulverscheidt

Jetzt also soll Olaf Scholz es richten. Weil sich Christian Lindner mit den Kabinettskollegen nicht auf einen Entwurf für den Haushalt 2024 verständigen kann, sitzt seit dieser Woche der Kanzler mit am Tisch, wenn der Finanz- mit einem renitenten Fachminister verhandelt. Das ist ein bisschen so wie in einem schlechten Heimatfilm der Fünfzigerjahre - Mutti kommt mit der Rasselbande nicht klar und droht deshalb: Weh' euch, wenn der Vater nach Hause kommt!