Kommentar von Henrike Roßbach

Die Lage ist ernst, und die Stimmung ist es auch. Der Bundeshaushalt, den FDP-Finanzminister Christian Lindner am Dienstag in den Bundestag eingebracht hat, führt bei niemandem in der Ampel zu einer echten Aufbruchstimmung. Der Minister lobt sich zwar für die Einhaltung der Schuldenbremse, weiß aber sehr wohl um die vielen Sondervermögen, die er für dieses Kunststück braucht - und er kennt die Lücken, die seine Finanzplanung trotzdem noch aufweist.