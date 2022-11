Kommentar von Claus Hulverscheidt

Hätte man den Oppositionspolitiker Christian Lindner in früheren Jahren gefragt, was er von einem Finanzplan des Bundes mit 46 Milliarden Euro neuer Schulden, einer Verzehnfachung der Zinsausgaben und gleich mehreren riesigen Schattenhaushalten hält, dann hätte er kurz in der Rhetorikkiste gekramt und ein paar altbekannte Stanzen hervorgeholt. Von "Täuschungsmanövern" wäre die Rede gewesen, von "Bilanztricks" und "verspielter Zukunft". Das Fazit, so kann man ziemlich sicher sein, hätte gelautet: Das Geld der Bürgerinnen und Bürger vertraut man diesem Bundesfinanzminister besser nicht an.