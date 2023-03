Kommentar von Claus Hulverscheidt

Wer sich schon immer an der FDP gerieben hat, wird sich in seiner Abneigung bestätigt sehen: Der Bundesfinanzminister erklärt die laufenden Beratungen über den Haushalt 2024 für vorerst gescheitert, weil er die milliardenschweren Ausgabenwünsche mehrerer grün und SPD-geführter Ministerien etwa in der Klimaschutz-, der Familien- und der Verteidigungspolitik für nicht bezahlbar hält. Die FDP als Blockierer, Bremser und Spielverderber, die ach so gute Projekte der Koalition aus einer rein parteipolitisch genährten Profilneurose heraus aufhält - solch eine Interpretation der Geschehnisse dürfte vielerorts verfangen.