Kommentar von Claus Hulverscheidt

Als Olaf Scholz im Oktober 2022 den Koalitionsstreit über die Restlaufzeiten der deutschen Atomkraftwerke per Machtwort entschied, da wirkte er wie ein Regierungschef, der seinen Laden im Griff hat. Am Dienstag nun redete der Kanzler erneut Tacheles, doch der Eindruck, der diesmal vorherrscht, ist ein gänzlich anderer. Nicht nur, dass sich das neuerliche Machtwort im Gegensatz zur Situation damals statt an die Partner von Grünen und FDP zuallererst an die Ministerinnen und Minister der SPD richtet, der bekanntlich auch Scholz selbst angehört. Es bleibt vielmehr auch ein schaler Nachgeschmack: Denn was sagt es über die Machtposition des Regierungschefs aus, wenn ihm bei einem so zentralen Projekt wie dem Bundeshaushalt 2025 ausgerechnet die Kabinettsmitglieder der eigenen Partei von der Fahne gehen?