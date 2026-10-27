Renate Künast will ein Falschzitat aus dem Netz tilgen lassen und klagt vor dem Bundesgerichtshof gegen den Meta-Konzern. Es geht dabei um mehr als ihren persönlichen Fall.

Es sei schon ein wenig wie David gegen Goliath, sagte Renate Künast am Rande der Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof: Sie, die Grünen-Politikerin, auf der einen Seite, der Meta-Konzern auf der anderen. Tatsächlich sind Gerichte genau für diese Konstellation gemacht: damit solche Kämpfe gegen mächtige Gegner mit Paragrafen ausgefochten werden und nicht mit Steinschleudern. Und für den BGH wäre es an der Zeit, hier einen beherzten Schritt nach vorn zu tun.