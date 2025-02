Es wird viel vom Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen gesprochen. Aber es kommt selten vor, dass man die Bundesbank in diesem Zusammenhang nennen würde. Die Währungshüter symbolisieren für viele ältere Bürger immer noch den Mythos der alten Bundesrepublik, mit harter D-Mark und Wohlstand. Doch dann erlebte Europa 2021/2022 den größten Inflationsschock seit Mitte der 1970er-Jahre. Die Bundesbank und die EZB wirkten zunächst überrascht, erhöhten dann aber zügig die Leitzinsen, und zwar von null auf in der Spitze vier Prozent.