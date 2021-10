Kommentar von Marc Beise

Wenn ein Bundesbankpräsident "aus persönlichen Gründen" zurücktritt, dann wittern Beobachter ein großes Drama. Axel Weber ist 2011 aus persönlichen Gründen zurückgetreten, obwohl er vor dem Sprung an die Spitze sogar der Europäischen Zentralbank (EZB) stand - weil er deren Politik des vielen Geldes nicht länger mittragen wollte. Karl Otto Pöhl warf 1991 ebenfalls aus persönlichen Gründen hin, weil er die rasche und komplette Einführung der D-Mark im wiedervereinigten Deutschland nicht in Ordnung fand. Und jetzt also Jens Weidmann, der fünfeinhalb Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit nun schon Ende des Jahres geht.