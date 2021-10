Debattenkultur:Der mittelalterliche Pranger ist heute ein Hashtag

Kolumne von Jagoda Marinić

Immer häufiger muss ich an Monty Python und "Das Leben des Brian" denken. Es ist nur längst nicht mehr so, dass sich in unserer Gesellschaft allein "Die Volksfront von Judäa" und "Die judäische Volksfront" gegenüberstünden, sondern Volksfronten ohne Ende, die sich zum Teil nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Es braucht die Satire, um den heiligen Ernst aller, die derzeit Identitätsthemen für sich beanspruchen, überhaupt auszuhalten.