Alles, was man sich wünschen und vorstellen kann: In Frankfurt werden bis Sonntag wieder Bücher präsentiert.

Es werden etwas weniger Bücher verkauft als früher, aber der Anteil der Bestseller an allen Verkäufen steigt. Woran das liegt? Nicht unbedingt an deren Qualität.

Kommentar von Marie Schmidt

Die Buchmesse haut einen um; schon das sausende Geräusch, das Hunderttausende eilige, diskutierende, netzwerkende Büchermenschen in den Hallen machen. Beeindruckend ist vor allem die unfassbare Menge der Bücher, die man da zu sehen bekommt. Alles, was man wollen, sich wünschen und vorstellen kann, gibt es auf bedruckten Seiten. Neben den Ratgeber-, Koch- und Fachbüchern besonders die Literatur: Geschichten aus der ganzen Welt, kostbare Entdeckungen winziger Verlage, Spitzentitel von Konzernen, bescheidene und große Bücher aller Sprachen und Genres. Eine irre Einladung: Was man alles lesen und entdecken kann!