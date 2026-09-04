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MeinungBSWWolfs Bruch mit Wagenknecht ist nachvollziehbar

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Kommentar von Tim Frehler

Lesezeit: 1 Min.

Katja Wolf und Sahra Wagenknecht: Von Beginn an hatten sie unterschiedliche Auffassungen davon, wie Politik funktionieren soll.
Katja Wolf und Sahra Wagenknecht: Von Beginn an hatten sie unterschiedliche Auffassungen davon, wie Politik funktionieren soll.
Michael Reichel/dpa

Mit ihrem Parteiaustritt schubst die Thüringer Abgeordnete das Bündnis Sahra Wagenknecht einen weiteren Schritt in Richtung politischer Bedeutungslosigkeit. Trotzdem ist die Trennung für beide richtig.

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Die Freundschaft – so es sie denn je gab – hatte Katja Wolf der BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht schon lange gekündigt. Mit der Ankündigung, aus der Partei auszusteigen, hat Wolf den Bruch mit Wagenknecht nun auf ganzer Linie vollzogen. Und er ist mehr als nachvollziehbar.

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