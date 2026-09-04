Die Freundschaft – so es sie denn je gab – hatte Katja Wolf der BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht schon lange gekündigt. Mit der Ankündigung, aus der Partei auszusteigen, hat Wolf den Bruch mit Wagenknecht nun auf ganzer Linie vollzogen. Und er ist mehr als nachvollziehbar.
MeinungBSWWolfs Bruch mit Wagenknecht ist nachvollziehbar
Kommentar von Tim Frehler
Lesezeit: 1 Min.
Mit ihrem Parteiaustritt schubst die Thüringer Abgeordnete das Bündnis Sahra Wagenknecht einen weiteren Schritt in Richtung politischer Bedeutungslosigkeit. Trotzdem ist die Trennung für beide richtig.
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