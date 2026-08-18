Wer Politik zynisch betrachten will, kann sich an einem oft zitierten Bonmot orientieren: Feind, Todfeind, Parteifreund. Sahra Wagenknecht ist es gelungen, dieser Reihung eine weitere Kategorie hinzuzufügen: BSW-Feind. In die fallen aus ihrer Sicht große Teile des Landesverbandes Thüringen, der sich dem Willen seiner Namensgeberin widersetzt und an der einzigen Landesregierung festhält, in der das BSW noch vertreten ist.
MeinungParteienNiemanden bekämpft die BSW-Gründerin so sehr wie die eigenen Leute
Kommentar von Iris Mayer
Lesezeit: 2 Min.
Die Dauerfehde mit der Thüringer Filiale führt zur Grundsatzfrage: Kann es im Bündnis Sahra Wagenknecht Positionen geben, die nicht die von Sahra Wagenknecht sind?
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