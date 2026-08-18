Die Dauerfehde mit der Thüringer Filiale führt zur Grundsatzfrage: Kann es im Bündnis Sahra Wagenknecht Positionen geben, die nicht die von Sahra Wagenknecht sind?

Wer Politik zynisch betrachten will, kann sich an einem oft zitierten Bonmot orientieren: Feind, Todfeind, Parteifreund. Sahra Wagenknecht ist es gelungen, dieser Reihung eine weitere Kategorie hinzuzufügen: BSW-Feind. In die fallen aus ihrer Sicht große Teile des Landesverbandes Thüringen, der sich dem Willen seiner Namensgeberin widersetzt und an der einzigen Landesregierung festhält, in der das BSW noch vertreten ist.