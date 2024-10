Kommentar von Iris Mayer

Das Bemerkenswerte an der Koalitionssuche in Thüringen, Sachsen und Brandenburg ist weniger das Ringen unterschiedlicher politischer Parteien als die entscheidende Frage: Was sagt Sahra Wagenknecht dazu? Die Gründerin und Namensgeberin des BSW entscheidet de facto, ob und wann Koalitionen in den drei Bundesländern gebildet werden, und lässt die Verhandler vor Ort zu Nebenfiguren schrumpfen. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nicht gegeben.