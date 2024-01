In welche Richtung wird sich die neue Partei entwickeln? Sahra Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine beim Gründungsparteitag des BSW.

Die Politikerin will ihre neue Partei klar innerhalb des demokratischen Spektrums positionieren, gleichzeitig aber Wähler ansprechen, die für Populismus und russische Propaganda empfänglich sind. Das ist ein gewagtes Spiel.

Kommentar von Angelika Slavik

Die gute Nachricht des Wochenendes lautet: Es hätte schlimmer kommen können. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich am vergangenen Samstag zu seinem ersten Bundesparteitag versammelt - und was dem geneigten Publikum da präsentiert wurde, war streckenweise skurril, bisweilen unlogisch, in jedem Fall populistisch. Aber es war nicht demokratiefeindlich.