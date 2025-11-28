Neun Monate lang musste die Partei, die Sahra Wagenknecht gegründet hat, warten. Nun ist klar: Die Bundestagswahl wird erst einmal nicht neu ausgezählt. Der Einspruch des BSW sei „unbegründet“, heißt es in einer 46-seitigen, sehr eindeutigen Abhandlung des Wahlprüfungsausschusses. Es gebe „keine Anhaltspunkte“ für systematische Verwechslungen und auch keine „flächendeckende Falschzuordnung“.
MeinungSahra Wagenknecht:Den wahren Schaden für die Demokratie richtet diese Frau an
Kommentar von Vivien Timmler
Ja, die Bundestagswahl sollte neu ausgezählt werden. Ja, das ganze Verfahren gehört überarbeitet. Aber nicht aus den Gründen, die die BSW-Gründerin vorbringt.
Einspruch des BSW:Vorerst keine Neuauszählung der Bundestagswahl
Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages wird den Einspruch des BSW aller Voraussicht nach zurückweisen. Mit welcher Begründung – und wie reagiert Sahra Wagenknecht?
Lesen Sie mehr zum Thema