Neun Monate lang musste die Partei, die Sahra Wagenknecht gegründet hat, warten. Nun ist klar: Die Bundestagswahl wird erst einmal nicht neu ausgezählt. Der Einspruch des BSW sei „unbegründet“, heißt es in einer 46-seitigen, sehr eindeutigen Abhandlung des Wahlprüfungsausschusses. Es gebe „keine Anhaltspunkte“ für systematische Verwechslungen und auch keine „flächendeckende Falschzuordnung“.