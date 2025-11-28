Zum Hauptinhalt springen

MeinungSahra Wagenknecht:Den wahren Schaden für die Demokratie richtet diese Frau an

Portrait undefined Vivien Timmler

Kommentar von Vivien Timmler

(Foto: Friedrich Bungert/Friedrich Bungert)

Ja, die Bundestagswahl sollte neu ausgezählt werden. Ja, das ganze Verfahren gehört überarbeitet. Aber nicht aus den Gründen, die die BSW-Gründerin vorbringt.

Neun Monate lang musste die Partei, die Sahra Wagenknecht gegründet hat, warten. Nun ist klar: Die Bundestagswahl wird erst einmal nicht neu ausgezählt. Der Einspruch des BSW sei „unbegründet“, heißt es in einer 46-seitigen, sehr eindeutigen Abhandlung des Wahlprüfungsausschusses. Es gebe „keine Anhaltspunkte“ für systematische Verwechslungen und auch keine „flächendeckende Falschzuordnung“.

Einspruch des BSW
:Vorerst keine Neuauszählung der Bundestagswahl

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages wird den Einspruch des BSW aller Voraussicht nach zurückweisen. Mit welcher Begründung – und wie reagiert Sahra Wagenknecht?

SZ PlusVon Vivien Timmler

