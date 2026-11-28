Das BSW kann sich nicht dazu durchringen, sich von der AfD abzugrenzen. Parteigründerin Sahra Wagenknecht schickt ihre Partei damit auf einen Kurs, der fatale Folgen haben kann.

Es hat gegärt im BSW, es hat gebrodelt. Am Samstag ist der Konflikt in Sahra Wagenknechts Partei schließlich eskaliert – an einer Frage, die nicht nur das BSW beschäftigt, sondern zum Beispiel auch die CDU: Wie soll man es halten mit der AfD? Im konkreten Fall des BSW: Wie nah ist zu nah? Ein Parteitag am Wochenende in Dresden hat darauf nun eine Antwort gegeben. Einen Antrag auf schärfere Abgrenzung von der AfD haben die Delegierten abgeschmettert.