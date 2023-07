Der Schuldspruch zu den Anschlägen vom 22. März 2016 ist gefällt - und am Ende dieses Prozesses steht eine befriedigende Erkenntnis.

Kommentar von Josef Kelnberger

Aus französischer Sicht sind die Belgier Menschen von sehr geringem Verstand. Der "blague belge", der typische französische Witz über Belgier, besagt in all seinen Varianten: Sie kriegen nichts auf die Reihe. Der Strafprozess zu den islamistischen Terroranschlägen des 22. März 2016 schien das Vorurteil zunächst auf bittere Weise zu bestätigen. Schon vor dem ersten Verhandlungstag war in den belgischen Medien die Klage zu lesen, diese Veranstaltung, als "Jahrhundertprozess" angekündigt, verkomme unter den Augen von ganz Europa zu einem bitteren "blague belge".