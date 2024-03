In Brüssel spielen sich derzeit solche Szenen ab: Bauern fackeln bei ihren Protesten gegen die europäische Agrarpolitik Stroh ab.

Kein Rechtsstaat kann es hinnehmen, dass bei Demonstrationen Autoreifen und Stroh angezündet werden. Aber in der Sache haben die erzürnten Landwirte einen Punkt.

Kommentar von Hubert Wetzel

So langsam werden die Bauernproteste in europäischen Städten wie Brüssel lebensgefährlich. Da brennen Autoreifen vor Büros und Strohballen in U-Bahn-Eingängen. Diese Art Vandalismus darf kein Rechtsstaat zulassen. Die Bauern haben das Recht zu demonstrieren. Aber nichts spricht dagegen, ihnen vorher ihr Brennmaterial und ihre Güllewagen abzunehmen.