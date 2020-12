Kommentar von Alexander Mühlauer

Man tritt Boris Johnson sicher nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass ihm die Zeitungslektüre am Wochenende durchaus Freude bereitet haben dürfte. Nicht nur die für martialische Nachrichten besonders empfängliche Yellow Press räumte ihre Titelseiten für die neueste Drohung des Premierministers frei: Sollte es zu keinem Handelsvertrag mit Brüssel kommen, will Johnson bewaffnete Marineboote patrouillieren lassen, um Fischer aus der EU davon abzuhalten, in britischen Gewässern auf Fang zu gehen. Nun, da weiter verhandelt wird, darf sich die EU noch auf so manche Drohung aus London gefasst machen. Die Schlagzeilen mit den Schiffen der Royal Navy stehen dabei sinnbildlich für Johnsons Taktik und Selbstverständnis.