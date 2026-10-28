Jetzt ist er also weg. Die spektakuläre Flucht von Flávio Bolsonaro in die USA zeigt zweierlei. Erstens: Es ist ein Glück, dass die Brasilianer diesen Mann nicht zum Präsidenten gewählt haben. Noch am Montag hatte er schamlos gelogen: Er werde selbstverständlich in Brasilien bleiben und die Interessen seiner Wähler vertreten, versprach er per Videobotschaft, nur um sich Stunden später aus dem Staub zu machen. Das mag ein gerissenes Täuschungsmanöver gegenüber den Behörden gewesen sein, die seine Ausreise verhindern wollten. Eines Präsidentschaftskandidaten aber ist es unwürdig.