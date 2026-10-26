Es ist ein Glück für Brasilien und den Rest der Welt, dass der ultrarechte Kandidat Flávio Bolsonaro diese Präsidentschaftswahlen verloren hat. Nur: Tut eine vierte Amtszeit des Wahlsiegers Lula da Silva dem Land auch gut?

Luiz Inácio Lula da Silva hat an diesem Sonntag Geschichte geschrieben. Zwei Tage vor seinem 81. Geburtstag haben ihm die Brasilianer eine vierte Amtszeit geschenkt. Nach einem Wahlkampf, dessen Ausgang bis zuletzt vollkommen unberechenbar war, schlug er seinen ultrarechten Kontrahenten mit etwa 3,5 Prozentpunkten. Dafür verdient da Silva jeden Respekt. Flávio Bolsonaro wäre als Staatschef eine Katastrophe für das Land gewesen. Die Frage ist nur, was da Silva Brasilien noch zu bieten hat.