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MeinungBrasilienLula ist ein schwacher Wahlsieger

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Kommentar von Jan Heidtmann, São Paulo

Lesezeit: 3 Min.

Konnte sich in der Stichwahl gegen Flávio Bolsonaro durchsetzen: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.
Konnte sich in der Stichwahl gegen Flávio Bolsonaro durchsetzen: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.
Brian Snyder/REUTERS

Es ist ein Glück für Brasilien und den Rest der Welt, dass der ultrarechte Kandidat Flávio Bolsonaro diese Präsidentschaftswahlen verloren hat. Nur: Tut eine vierte Amtszeit des Wahlsiegers Lula da Silva dem Land auch gut?

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Luiz Inácio Lula da Silva hat an diesem Sonntag Geschichte geschrieben. Zwei Tage vor seinem 81. Geburtstag haben ihm die Brasilianer eine vierte Amtszeit geschenkt. Nach einem Wahlkampf, dessen Ausgang bis zuletzt vollkommen unberechenbar war, schlug er seinen ultrarechten Kontrahenten mit etwa 3,5 Prozentpunkten. Dafür verdient da Silva jeden Respekt. Flávio Bolsonaro wäre als Staatschef eine Katastrophe für das Land gewesen. Die Frage ist nur, was da Silva Brasilien noch zu bieten hat.

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Ein Gericht hatte am Wahltag selbst auf Antrag des 80-jährigen Lula entschieden, dass die Lokale länger geöffnet haben. Die große Frage ist nun, welches Nachspiel das hat. Bolsonaro fordert eine Annullierung.

SZ PlusVon Benedikt Peters

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