Kommentar von Christoph Gurk

Um zu verstehen, wie außergewöhnlich der Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien am vergangenen Wochenende ist, muss man ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Zunächst einmal fast genau drei Jahre. Damals, am 7. November 2019, wurde der linke Politiker gerade aus der Haft entlassen. 580 Tage hatte er zuvor im Gefängnis gesessen, verurteilt zu insgesamt mehr als 12 Jahren hinter Gittern wegen Geldwäsche und passiver Korruption.