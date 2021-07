Milliardäre im All

Spaß hat er: Richard Branson am Sonntag während seines Ausflugs Richtung Weltraum.

Kommentar von Alex Rühle

Die Anzahl der Superreichen mit mehr als 50 Millionen Dollar Eigentum ist im vergangenen Jahr um 24 Prozent gestiegen. Das ist eine außerordentlich gute Nachricht für diesen Planeten, denn nur die Superreichen werden sich ein Ticket leisten können für einen Flug ins All, um von dort aus endlich zu erkennen, was für ein einmalig fragiles Wunder doch dieser blaue Tropfen namens Erde im Ozean des schwarzen Nichts ist. Der Unternehmer und Milliardär Richard Branson sagte jedenfalls am Sonntag, die Aussicht von da oben sei amazing gewesen. "Wir können uns ohne Frage sehr glücklich schätzen, dass wir alle auf diesem Planeten leben."