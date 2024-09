Kommentar von Jens Schneider

Man braucht eine gute halbe Stunde, um von einer Welt tief hinein in die andere Welt zu kommen in Brandenburg. Mit dem Auto, trotz der Staus; mit der Bahn dauert es länger oder klappt gar nicht, was schon ein Teil des Problems beschreibt, wenn es um das Lebensgefühl in Dörfern und Kleinstädten abseits des Rings rund um die Bundeshauptstadt Berlin geht. Es gibt wohl kein anderes Bundesland, in dem die Gegensätze so groß sind und sich in der politischen Landschaft so stark widerspiegeln.