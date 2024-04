Platz da in Brandenburg!

Afrika, wie es die Europäer so gern sehen: Elefanten im Kruger Nationalpark.

Kommentar von Michael Bitala

Es sind noch keine Pläne bekannt, dass Bauern in Bayern oder Brandenburg umgesiedelt werden sollen, weil sie den Wölfen im Weg stehen. Aber der konsequente Schutz bedrohter Tiere zwingt im Grunde dazu, dass sie Platz machen müssen. Nur so können Wölfe oder Bären in ihrer natürlichen Umgebung leben und sich vermehren.