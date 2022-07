Die Tories feuern ihren Vorsitzenden und beenden damit ein populistisches Intermezzo. Doch damit ist längst nicht alles gut: Großbritannien ist weit abgedriftet - und die Tories stehen vor einer der schwierigsten Phasen in ihrer Geschichte.

Kommentar von Stefan Kornelius

Ein Orkan hat Boris Johnson hinweggefegt - schneller als von vielen erwartet; langsamer, als es für Großbritannien nötig gewesen wäre. Einer der ungewöhnlichsten Premierminister findet sein passendes Ende im Aufstand der eigenen Partei, in der Wut des Landes und in der Häme seiner Gegner. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, wer viel Wind sät, bekommt einen Orkan. Boris Johnson kannte kein Maß, sein politisches Leben war eine einzige Maßlosigkeit. Großbritannien war am Ende von diesem Charakter überfordert.