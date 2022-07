Kommentar von Alexander Mühlauer

Am Ende erging es Boris Johnson nicht viel anders als Margaret Thatcher: Auch er musste in den letzten Tagen als Premierminister einsehen, dass er sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand hat. Die Macht ist ihm entglitten. In der parlamentarischen Demokratie Großbritanniens wählt das Volk schließlich keinen Premier, sondern eine Partei. Und die hat entschieden: Es ist genug. Johnson hat die Unterstützung seiner Tories verloren. Er muss gehen. Nicht nur die Partei kann aufatmen, sondern das ganze Land.