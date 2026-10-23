BMW, Mercedes und Co. zahlen hohe Abfindungen und machen für die, die bleiben, das Arbeiten unattraktiv. Damit vergraulen sie gerade jene Fachkräfte, die sie für den Neuanfang dringend brauchen.

Mehr als eine Milliarde Euro hat BMW für sein Abfindungsprogramm zurückgestellt. Bis Ende 2027 will der Konzern damit 8000 Beschäftigte loswerden. Anders als in früheren Krisen trifft es diesmal nicht zuerst die Produktion, sondern vor allem Entwicklung und Verwaltung – darunter viele Hauptabteilungs-, Bereichs- und Gruppenleiter. Mehr als 650 000 Euro soll BMW einigen dafür geboten haben, den Konzern zu verlassen. Bei Mercedes, Volkswagen oder Porsche läuft es ähnlich. Eine halbe Million Euro für Führungskräfte ist in der Autoindustrie keine Seltenheit.