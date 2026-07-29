Krise? Haben nur die anderen! Der Autobauer in München war zu sehr darauf bedacht, das Image des langjährigen Chefs Oliver Zipse zu schonen. Immerhin macht sein Nachfolger nun Hoffnung.

BMW mit der Titanic zu vergleichen, wäre etwas übertrieben. Denn untergehen wird der Münchner Autohersteller sicher nicht. Und doch drängt sich der Eindruck auf, dass vor etwa zwei Monaten in Person von Oliver Zipse ein Kapitän das Münchner Schiff verlassen hat, der zu seinem Abschied die Kapelle noch einmal richtig zünftig aufspielen ließ – wohl wissend, dass der Dampfer gerade Richtung Eisberg steuert.