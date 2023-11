Willkommen im Krieg: Antony Blinken am Freitag bei seiner Ankunft in Tel Aviv.

Kommentar von Tomas Avenarius

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat in diesen Tagen in Nahost folgende Aufgabe zu schultern: Die USA müssen Israel im Krieg gegen die Hamas unbeirrbar die Treue halten, dürfen dabei aber die eigenen arabischen Verbündeten nicht vor den Kopf stoßen. Washington muss sich in Israel also glaubwürdig für die Schonung palästinensischer Zivilisten stark machen und zugleich schon allein die Idee einer späteren Vertreibung der Palästinenser durch die Israelis absolut undenkbar machen. Das ist angesichts der tödlichen Verhärtung im Verhältnis von Israelis und Palästinensern nach den Oktober-Massakern der Hamas eigentlich eine unmögliche Aufgabe.