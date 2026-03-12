Aktienkurse sagen mehr als Worte. Um etwa 20 Prozent stürzte der Aktienkurs des deutschen Biotechnologie-Unternehmens Biontech am Dienstag an der US-Börse Nasdaq ab, nachdem die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci ihren Rückzug zum Jahresende angekündigt hatten. Dass sie sich wieder stärker der Forschung widmen, ein neues Unternehmen gründen und neue Krebstherapien entwickeln wollen, ist menschlich nachvollziehbar. Die beiden sahen sich stets mehr als Ärzte und Wissenschaftler denn als Manager. „Wir wollen unsere Superkräfte für die Medizin anders nutzen“, sagte Türeci in einem Interview dem Handelsblatt.