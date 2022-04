Wie konnte sich Deutschland in eine derartige energiepolitische Abhängigkeit begeben? Aufarbeitung tut dringend not. Im Bild Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Istanbuler Syrien-Konferenz 2018.

Kommentar von Daniel Brössler, Berlin

Deutschland erlebt seit einiger Zeit eine Parade der Reue. Dem Beispiel, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesetzt hat, sind mittlerweile etliche Politikerinnen und Politiker gefolgt. Sie haben eingestanden, sich in Kremlchef Wladimir Putin geirrt und Fehler in der Russland-Politik gemacht zu haben. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat eingeräumt, "mit heutigem Wissen" sei ihr Festhalten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 falsch gewesen. Das zeigt sehr klar, wo die Reue ihre Grenze findet. Was durchgängig fehlt, ist das Eingeständnis, Deutschland sehenden Auges in eine katastrophale Abhängigkeit von russischer Energie geführt zu haben.