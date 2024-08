Die Partei feiert zum Auftakt ihres Treffens in Chicago den Präsidenten als Staatsmann. Wie lange er aber so gesehen werden wird? Das entscheidet sich am 5. November.

Kommentar von Fabian Fellmann

Es gibt zwei Varianten, wie Joe Biden in die Geschichte eingehen kann. Die eine ist jene, die er am Montagabend beim Parteitag der Demokraten in Chicago zu spüren bekam, als die ihn zum Abschied bejubelten. Da war er der selbstlose Kämpfer für die Demokratie, der sein Land mehr liebt als sein Amt, wie er es in seiner Rede ausdrückte; der Anführer der freien Welt, der mit gutem Beispiel vorangeht.