Mehr Frauen in allen Berufen, mehr Zuwanderung: Das sind zwei Antworten auf den Fachkräftemangel, der schon jetzt herrscht.

Obwohl die Wirtschaft schrumpft, arbeiten in Deutschland derzeit so viele Menschen wie noch nie. Der Bedarf an Arbeitskraft wird eher wachsen, und darauf muss die Politik die richtigen Antworten finden.