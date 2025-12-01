Beim Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk am Montag in Berlin gab es erneut keine deutsche Zusage für weitere Zahlungen an noch lebende NS-Opfer in Polen. Man werde aber „Möglichkeiten prüfen“, wie man polnischen Opfern der deutschen Besatzungszeit von 1939 bis 1945 „weitere Unterstützung“ zukommen lassen könnte.