Berlins SPD-Landeschef Steffen Krach wiederholte sein Versprechen mehrmals: Seine Partei werde in keine Koalition eintreten, deren Programm die Verstaatlichung von Wohnungen vorsieht, sagte er vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Doch jetzt wollen Krach und die SPD doch mitregieren – in einer Koalition unter Führung der Linken, des Wahlsiegers. Und in den Sondierungsgesprächen haben sich die Partner darauf geeinigt, 160 000 Wohnungen von vier oder fünf Immobilienkonzernen zu vergesellschaften. Trotzdem spricht Krach von einem „absolut vertretbaren Kompromiss“. Klar, ursprünglich wollten die Linken mehr als 200 000 Wohnungen verstaatlichen. Jetzt sind es einige Zehntausend weniger. Das macht den Plan aber nicht zu einer Enteignung light, gut verträglich und nebenwirkungsfrei. Das Vorhaben bleibt brandgefährlich, und es ist tieftraurig, dass die Sozialdemokraten das mittragen.