Kommentar von Jan Heidtmann

Berlin hat gewählt - und was nun? 2021 waren es die ungezählten Pannen, die einen bass erstaunt zurückgelassen haben. Dieses Mal ist es das Ergebnis. Die CDU hat die Wahl klar gewonnen, die SPD ist die große Verliererin. Trotzdem, die meisten Berliner haben für das regierende Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen und der Linken gestimmt. Berlin hat gewählt - und was nun? So öde es nach der recht dramatischen Wahl klingen mag: Für die Stadt wäre ein "Weiter so" das Beste.