Linke, Grüne und SPD wollen nun also Sondierungsgespräche über eine Koalition führen. Das Thema Antisemitismus birgt enorme Risiken für sie. Und doch ist es richtig, dass sie es nun zumindest miteinander versuchen.

Freundlich könnte man es so sagen: Sie haben sich viel Zeit für ein schwieriges und schmerzhaftes Thema genommen. Vier mehrstündige Sitzungen über zwei Wochen haben die Spitzen der Berliner Linken, Grünen und Sozialdemokraten abgehalten, um sich verbindlich darauf zu einigen, wie sie in einer möglichen Koalition mit Antisemitismus und Israel-Kritik aus den eigenen Reihen umgehen werden. Die potenziellen Koalitionspartner haben gezeigt, wie ernst es ihnen ist. Mit dem Thema und miteinander.