Am Sonntag stimmt Berlin darüber ab, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Warum es den Volksentscheid braucht, auch wenn das Ziel vielleicht unerreichbar ist.

Kommentar von Miriam Dahlinger

Am Sonntag können die Berlinerinnen und Berliner über eine lebenswerte Zukunft abstimmen. Nimmt mindestens ein Viertel der Abstimmungsberechtigten am Volksentscheid "Berlin 2030 klimaneutral" teil und findet dieser eine Mehrheit der "Ja"-Stimmen, muss das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz geändert werden. Klimaneutralität wäre in Berlin dann kein "Ziel" mehr wie bisher, sondern eine "Verpflichtung". Und zwar nicht erst 2045, sondern schon 2030.