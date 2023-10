Der Gehweg vor dem Haus der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte ist abgeriegelt, nachdem in der Nacht auf Mittwoch zwei Molotow-Cocktails auf das Gemeindezentrum geworfen worden waren.

Kommentar von Ronen Steinke

Eine wichtige Information: Die Entscheidungen des israelischen Militärs, Luftschläge gegen Ziele in Gaza auszuführen, fallen nicht in einem vergilbten, weißen Gebäude an der Berliner Brunnenstraße, in dem sich eine kleine Synagoge und eine kleine jüdische Grundschule befinden, zwischen einer Apotheke und einem Lebensmittelladen. In dem Gebäude, auf das Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch brennende Molotow-Cocktails warfen, werden stattdessen Herbstbilder gebastelt. Und Buchstaben gelernt. Das Einmaleins. Hinter hohen Mauern. Aus Gründen.