Kommentar von Henrike Roßbach

Jetzt sondieren sie also in Berlin: CDU und SPD, CDU und Grüne - und auch das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linken will ausloten, ob man vielleicht nochmal miteinander könnte. Aber: Dürfen diese drei das überhaupt, als Wahlverlierer weitermachen? Klar dürfen sie. Koalitionen stehen nicht auf dem Wahlzettel; wer regieren will, braucht eine Mehrheit im Parlament. Und wer die hat, darf dann halt auch regieren. Die eigentliche Frage aber ist: Sollte Rot-Grün-Rot weiterregieren? Und darauf lautet die Antwort: auf keinen Fall.