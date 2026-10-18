„Ächtung“, „Dammbruch“: In ihrer Kritik an einem möglichen rot-grün-roten Bündnis für die Berliner Landesregierung hantiert die CDU inzwischen ausschließlich mit dem rhetorischen Presslufthammer. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Bundeskanzler nicht persönlich mit harten Worten Grüne und Sozialdemokraten dafür angreift, dass sie es wagen, eine Koalition mit der Linken zu erwägen. Einer Partei, die bei aller berechtigten Kritik auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die beispielsweise in Thüringen dafür Sorge trägt, dass ein CDU-Ministerpräsident regieren und die rechtsextreme AfD von der Macht fernhalten kann.