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MeinungBerlinDas Feindbild von Rot-Grün-Rot belastet nur

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Kommentar von Meredith Haaf

Lesezeit: 1 Min.

Zufrieden wirken Steffen Krach (SPD, li.), Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, und Werner Graf (Bündnis 90/Die Grünen) nach ihren Gesprächen.
Zufrieden wirken Steffen Krach (SPD, li.), Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, und Werner Graf (Bündnis 90/Die Grünen) nach ihren Gesprächen.
Fabian Sommer/dpa

Die Union kritisiert die Bündnispläne in Berlin mit dem rhetorischen Presslufthammer. Das könnte auf sie selbst zurückfallen.

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„Ächtung“, „Dammbruch“: In ihrer Kritik an einem möglichen rot-grün-roten Bündnis für die Berliner Landesregierung hantiert die CDU inzwischen ausschließlich mit dem rhetorischen Presslufthammer. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Bundeskanzler nicht persönlich mit harten Worten Grüne und Sozialdemokraten dafür angreift, dass sie es wagen, eine Koalition mit der Linken zu erwägen. Einer Partei, die bei aller berechtigten Kritik auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die beispielsweise in Thüringen dafür Sorge trägt, dass ein CDU-Ministerpräsident regieren und die rechtsextreme AfD von der Macht fernhalten kann.

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