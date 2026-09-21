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MeinungBerlinDie Linke ist selbst schuld, dass viele Menschen sich vor ihr fürchten

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Kommentar von Meredith Haaf

Lesezeit: 2 Min.

Da jubeln sie: die Führungsleute der Linken am Sonntagabend in Berlin.
Da jubeln sie: die Führungsleute der Linken am Sonntagabend in Berlin.
Nadja Wohlleben/Getty Images

Was die AfD auf dem Land schafft, gelingt ihrer Gegenspielerin in der Stadt: Gemeinschaft stiften. Der Preis dafür ist, dass sie den Rechten in Strategie und Methoden immer ähnlicher wird.

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Der Erfolg der Linken bei der Wahl in Berlin macht gerade einigen Menschen richtig gute Laune – nicht nur den Vertretern, Anhängern und Wählern der Partei selbst. In Deutschland ist am Sonntagabend ein Politikwechsel gewählt worden, in Berlin, aber zur Abwechslung mal nicht mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit; das ist erfrischend – auch wenn Vorstände von Immobilienkonzerne, deren Enteignung die Linke anstrebt, das eventuell anders sehen.

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