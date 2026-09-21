Was die AfD auf dem Land schafft, gelingt ihrer Gegenspielerin in der Stadt: Gemeinschaft stiften. Der Preis dafür ist, dass sie den Rechten in Strategie und Methoden immer ähnlicher wird.

Der Erfolg der Linken bei der Wahl in Berlin macht gerade einigen Menschen richtig gute Laune – nicht nur den Vertretern, Anhängern und Wählern der Partei selbst. In Deutschland ist am Sonntagabend ein Politikwechsel gewählt worden, in Berlin, aber zur Abwechslung mal nicht mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit; das ist erfrischend – auch wenn Vorstände von Immobilienkonzerne, deren Enteignung die Linke anstrebt, das eventuell anders sehen.