Gideon Joffe (rechts), hier bei einer Gedenkfeier vor fünf Jahren mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel und Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Am Sonntag hat die jüdische Gemeinde der Hauptstadt eine neue Führung gewählt. Doch der heftige Streit in der Glaubensgemeinschaft wird so nicht beigelegt.