Kommentar von Jan Heidtmann

Franziska Giffey hat an diesem Wochenende seltene Einblicke in ihr Seelenleben gegeben. Das Markenzeichen von Berlins Regierender Bürgermeisterin ist eigentlich der unverbrüchlich optimistische Auftritt, es wird auch das "Modell Giffey" genannt. In einem Interview beschreibt die SPD-Politikerin nun, wie sehr sie die Wahl und der Kampf darum mitgenommen haben. "Ich erlebe im Moment Hass und Hetze aus bestimmten Lagern, die ich so noch nicht kannte", sagte sie Zeit Online. Attacken dieser Art treffen derzeit viele Berliner Landespolitiker, sie sind Ausdruck einer aggressiven Frustration, die sich durch die Stadt gefressen hat.