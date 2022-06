Kommentar von Jan Heidtmann

193 Tage im Amt sind eigentlich keine Größe, um Politiker und ihre Leistung zu beurteilen. Im Fall von Franziska Giffey, der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, ist diese Spanne jedoch schon bemerkenswert. Waren die Kommentare zur gängigen 100-Tagefrist noch wohlwollend bis begeistert, klingen sie drei Monate später so ganz anders: Der Zauber des Anfangs scheint verflogen, ziemlich jäh ist Giffey nun in der Wurschtigkeit der Berliner Landespolitik gelandet. Dort wurden in der Vergangenheit schon so einige Ambitionen zerrieben.