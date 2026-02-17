Wenn bald überall in deutschen Firmen Betriebsräte neu gewählt werden, ist ein Schauplatz besonders interessant: Elon Musks erste europäische Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin. Dort stehen sich zwei mächtige Akteure gegenüber, der reichste Mensch der Welt, der überall Gewerkschaften aus seinen Firmen heraushalten will, sowie die größte Gewerkschaft der Welt, die IG Metall. Bei Tesla begegnen sich maximal kontroverse Interpretationen, wie die deutsche Wirtschaft künftig funktionieren soll: von Unternehmern dominiert, die in ihrem Tun kaum Grenzen respektieren – oder unter Berücksichtigung der Stimme der Beschäftigten?
MeinungKapitalismusBei Tesla in Grünheide sieht man, was passiert, wenn Arbeiter überlastet sind
Kommentar von Alexander Hagelüken
Lesezeit: 2 Min.
Vor den Betriebsratswahlen im Frühjahr versucht der Leuteschinder Elon Musk, die IG Metall klein zu halten. Im Grunde geht es dabei nicht um ein Auto-, sondern um ein Wirtschaftsmodell.
Exklusiv
