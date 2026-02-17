Zum Hauptinhalt springen

MeinungKapitalismusBei Tesla in Grünheide sieht man, was passiert, wenn Arbeiter überlastet sind

Portrait undefined Alexander Hagelüken

Kommentar von Alexander Hagelüken

Lesezeit: 2 Min.

Von außen sieht alles chic und gediegen aus: das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin.
Von außen sieht alles chic und gediegen aus: das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin. (Foto: Patrick Pleul/Patrick Pleul/dpa)

Vor den Betriebsratswahlen im Frühjahr versucht der Leuteschinder Elon Musk, die IG Metall klein zu halten. Im Grunde geht es dabei nicht um ein Auto-, sondern um ein Wirtschaftsmodell.

Wenn bald überall in deutschen Firmen Betriebsräte neu gewählt werden, ist ein Schauplatz besonders interessant: Elon Musks erste europäische Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin. Dort stehen sich zwei mächtige Akteure gegenüber, der reichste Mensch der Welt, der überall Gewerkschaften aus seinen Firmen heraushalten will, sowie die größte Gewerkschaft der Welt, die IG Metall. Bei Tesla begegnen sich maximal kontroverse Interpretationen, wie die deutsche Wirtschaft künftig funktionieren soll: von Unternehmern dominiert, die in ihrem Tun kaum Grenzen respektieren – oder unter Berücksichtigung der Stimme der Beschäftigten?

Zur SZ-Startseite

ExklusivAutoindustrie
:Machtkampf um Elon Musks Tesla-Werk in Grünheide

Die IG Metall klagt über „Knochenjobs“ im Tesla-Werk und strebt jetzt nach der Mehrheit im Betriebsrat, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dabei trifft sie auf sehr starke Gegner. Szenen eines Showdowns.

SZ PlusVon Alexander Hagelüken

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite