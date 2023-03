Kommentar von Jan Heidtmann

Eine Koalition aus CDU und SPD soll jetzt also die nähere Zukunft der Hauptstadt gestalten. Das wirkt auf den ersten Blick wie zwei 60-Jährige, die ins "Berghain" wollen. Aber in Berlin ist so etwas ja tatsächlich gut möglich. Und glaubt man den Umfragen, wünschen sich die meisten Bewohner eine Regierung aus diesen beiden Parteien. In einer Stadt, in der die Unzufriedenheit mit dem politischen Personal so groß und die Stimmung so aggressiv ist wie derzeit in Berlin, wäre eine große Koalition schon deshalb ein Wert an sich.