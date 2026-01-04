Zum Hauptinhalt springen

MeinungStromausfall in BerlinWas macht eigentlich der Regierende Bürgermeister so?

Portrait undefined Meredith Haaf

Kommentar von Meredith Haaf

Ein Fall für Polizei und Feuwerwehr, schon klar. Aber es wäre auch schön, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich, zum Beispiel hier in Lichterfelde.
Ein Fall für Polizei und Feuwerwehr, schon klar. Aber es wäre auch schön, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich, zum Beispiel hier in Lichterfelde. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Polizei, Feuerwehr und Techniker geben nach dem Brandanschlag ihr Bestes. Nur von Kai Wegner ist mal wieder nicht viel zu sehen.

Kai Wegner kommt nicht aus dem Kabelbau, sondern aus dem Kaufmannswesen. Er kann also nicht direkt beeinflussen, wie lange die vielen Zehntausend, die in Berlin durch einen Brandanschlag von Licht, Warmwasser und Heizung abgeschnitten sind, nun bei Minusgraden auf Strom warten müssen. Doch Wegner ist derzeit beruflich Regierender Bürgermeister von Berlin. Umso unverständlicher ist es, wie wenig konkreten Beistand er den Menschen in ihrer Notlage zeigt.

Berlins Regierender Bürgermeister zum Stromausfall
:Die Täter sind „offenkundig Linksextremisten“

Der Stromausfall in Berlin geht dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner zufolge auf das Konto politisch motivierter Täter. Noch immer sind etwa 38 000 Haushalte ohne Strom.

