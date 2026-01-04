Kai Wegner kommt nicht aus dem Kabelbau, sondern aus dem Kaufmannswesen. Er kann also nicht direkt beeinflussen, wie lange die vielen Zehntausend, die in Berlin durch einen Brandanschlag von Licht, Warmwasser und Heizung abgeschnitten sind, nun bei Minusgraden auf Strom warten müssen. Doch Wegner ist derzeit beruflich Regierender Bürgermeister von Berlin. Umso unverständlicher ist es, wie wenig konkreten Beistand er den Menschen in ihrer Notlage zeigt.
MeinungStromausfall in BerlinWas macht eigentlich der Regierende Bürgermeister so?
Kommentar von Meredith Haaf
Polizei, Feuerwehr und Techniker geben nach dem Brandanschlag ihr Bestes. Nur von Kai Wegner ist mal wieder nicht viel zu sehen.
Berlins Regierender Bürgermeister zum Stromausfall:Die Täter sind „offenkundig Linksextremisten“
Der Stromausfall in Berlin geht dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner zufolge auf das Konto politisch motivierter Täter. Noch immer sind etwa 38 000 Haushalte ohne Strom.
