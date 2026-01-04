Kai Wegner kommt nicht aus dem Kabelbau, sondern aus dem Kaufmannswesen. Er kann also nicht direkt beeinflussen, wie lange die vielen Zehntausend, die in Berlin durch einen Brandanschlag von Licht, Warmwasser und Heizung abgeschnitten sind, nun bei Minusgraden auf Strom warten müssen. Doch Wegner ist derzeit beruflich Regierender Bürgermeister von Berlin. Umso unverständlicher ist es, wie wenig konkreten Beistand er den Menschen in ihrer Notlage zeigt.