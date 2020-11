Kommentar von Gerhard Matzig

Zuerst die gute Nachricht. Nach den ersten Landungen auf dem neuen Flughafen Berlin-Brandenburg, der unter dem Code BER am Samstag eröffnet wurde, ist am Sonntag auch der erste Start erfolgt. Oder geglückt? Die Maschine hob in Schönefeld jedenfalls planmäßig Richtung London ab. Wobei man das Wort "planmäßig" in diesem Zusammenhang genießen darf. Die schlechte Nachricht: Satiriker müssen sich jetzt einen neuen Witze-Generator suchen.